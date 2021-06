Oggi, 8 giugno, al termine delle indagini, portate avanti dalla pm Ines Bellese, i carabinieri della compagnia di Crotone hanno arrestato 11 persone con l’accusa di atti persecutori, lesioni personali aggravate, violenza privata e calunnia.

I fatti risalgono allo scorso 19 maggio, a Cutro, nel Crotonese, quando un giovane, lasciato dalla sua ragazza, avrebbe organizzato una spedizione punitiva contro il padre e il fratelllo delle ex, “rea” di aver troncato la relazione; ritenendo loro, forse, in qualche modo responsabili della fine della loro storia.

L’accaduto

Le due vittime, padre e fratello della giovane, sono stati aggrediti per strada con calci, pugni, mazze da baseball, una cintura, bastoni da ombrelloni da mare, da un gruppo di persone, tutte arrestate, tra cui l’ex vendicativo. Già mesi prima, il fratello della ragazza era stato minacciato e intimidito dall’organizzatore del pestaggio, attualmente in carcere, con gli altri membri ai domiciliari.

Le indagini dei carabinieri di Crotone sono andate avanti con estrema fratica perchè non hanno trovato testimoni disposti a parlare, nonostante le diverse persone presenti per strada al momento del pestaggio. Le vittime, pur avendo riportato numerose lesioni, non sono in pericolo di vita. Una punizione “indiretta”, forse, quella messa in atto dal giovane, convinto che potesse, così facendo, vendicarsi contro colei che lo aveva lasciato.

Purtroppo nel 2021 è ancora questo il prezzo, ingiusto, da pagare quando si sceglie di lasciare un uomo per svariate motivazioni. Per fortuna, in questo caso, nonostante l’amara vicenda, non si sono stati morti ma senza l’intervento tempestivo dei carabinieri forse le violenze si sarebbero potute ripetere in modo ancora più efferato, con conseguenze terribili.

Nelle prossime ore, di sicuro, avremo ulteriori dettagli che ci aiuteranno a ricostruire questa drammatica vicenda caratterizzata da tanta violenza e da tanta omertà, di gente che ha assistito al pestaggio ma non ha mosso un dito per aiutare le indagini dei carabinieri di Crotone che si sono occupati della vicenda.