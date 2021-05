Si trova ricoverata in gravi condizioni una commessa 28enne di Crotone, che nella giornata di giovedì 20 maggio è stata travolta da uno scaffale mentre lavorava nel negozio di abbigliamento dove era impiegata. La scaffalatura, per cause ancora tutte in corso di accertamento, le è caduta sopra, provocandole numerose fratture alla colonna vertebrale. La notizia è stata battuta dalle agenzie di stampa soltanto nella giornata di oggi. Immediatamente, subito dopo l’accaduto, i colleghi dell’attività commerciale hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare la giovane all’ospedale San Giovanni di Dio a Crotone. Qui la 28enne è arrivata in codice rosso. Per il momento la sua prognosi resta riservata. Visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, i sanitari hanno deciso di trasferirla all’ospedale di Catanzaro nella mattinata di oggi. La ragazza viene costantemente monitorata dai medici.

Indagini in corso

Subito dopo l’incidente sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato insieme al personale dell’ispettorato del lavoro. Le autorità hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso: la parete dalla quale si è staccata la scaffalatura è stata posta sotto sequestro. Tra l’altro per estrarre la giovane donna da sotto lo scaffale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Gli ispettori, secondo quanto riferisce Fanpage, dovranno accertare se siano state rispettate le misure di sicurezza sul luogo di lavoro, se lo scaffale era fissato, come avrebbe dovuto esserlo, e per quale motivo è crollato. Tutti dettagli, questi ultimi, che saranno sicuramente chiariti nei prossimi giorni. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della commessa.

Ogni giorno sono moltissimi gli incidenti sul lavoro che si verificano nel nostro Paese. Alcuni purtroppo hanno conseguenze gravi per la vita stessa delle persone che rimangono coinvolte. Tra tutti si ricorda il caso della 22enne Luana D’Orazio, deceduta in una fabbrica tessile a Oste di Montemurlo qualche settimana fa: la giovane rimase schiacciata in un orditoio e il fatto ha avuto una vasta eco mediatica in tutta Italia.