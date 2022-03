Il destino, in alcuni casi, si accanisce sulle persone che già sono spaventate e hanno perso tutto. Quindi, succede che una bambina di 5 anni che è riuscita a scappare ai bombardamenti e alla guerra in corso in Ucraina, muoia appena giunta in Italia, travolta da un’auto. Una tragedia terribile per la piccola e per coloro che hanno assistito che vivono un’altra disgrazia dopo i postumi della guerra. Qui raccontiamo cosa è successo.

L’incidente, la tragedia è avvenuta in Calabria, in località Cantorato, nella provincia di Crotone, dove una bambina di 5 anni, di origine ucraina, scappata dalla guerra e dai bombardamenti insieme alla sua famiglia, trova la morte sulla strada dal momento che è stata investita e uccisa da un’auto. La piccola passeggiava, sul bordo della strada, insieme alla cugina e ad un conoscente quando è avvenuta la strage.

La bambina è morta sul colpo, mentre il conoscente ha riportato delle ferite che non risultano gravi, secondo il parere dello staff medico. Il conducente della vettura che l’ha investita, un uomo di 45 anni, si è immediatamente fermato per prestarle soccorso e chiamare l’ambulanza, ma purtroppo per la piccola è stata vana ogni speranza di avere salva la vita.

Un incidente avvenuto in una strada secondaria dove sono immediatamente giunti i Carabinieri del Comando della provincia di Crotone in modo da far luce su quanto è successo e provare a ricostruire la dinamica che ha portato la morte della piccola bambina.

In ospedale è giunto anche il conducente della vettura in modo da capire e accertarsi riguardo le sue condizioni di salute. L’uomo è stato anche sottoposto a esami etilometrici per verificare se non guidasse in stato di ebbrezza al momento dell’impatto. In quella zona, l’illuminazione pubblica funziona molto bene, oltre a essere particolarmente efficiente.

Nella giornata del 20 marzo, un altro bambino di 4 anni, a Genova è caduto da una passerella di 4 metri, ma a quanto pare, non sarebbe in pericolo di vita.