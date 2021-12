Dramma nel pomeriggio di ieri al Cremona Circuit “Angelo Bergamonti”, struttura situata nel comune di San Martino del Lago (Cremona). Un uomo di 61 anni ha perso tragicamente la vita dopo essersi schiantato a bordo di una Porsche. La tragedia è avvenuta durante un giro di prove libere. L’uomo, pilota esperto, stava provando la vettura sul circuito e nulla faceva presagire quelle che sarebbe successo da lì a breve. Ad un tratto l’auto si è schiantata contro il guard-rail di protezione.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma a quanto pare per il 61enne, Fabrizio Antonuzzi, non vi era più nulla da fare. Al momento dell’impatto l’auto viaggiava a 240 km/h. Non si sa precisamente che cosa sia successo: si ipotizza che l’auto possa avere avuto un guasto ai freni o che l’uomo abbia avuto un malore. Circostanze, queste ultime, che saranno chiarite soltanto con le indagini.

Un imprenditore molto noto

Il 61ene deceduto era residente a Manerba del Garda, in provincia di Brescia. Era conosciuto in tutta la sua zona per essere il titolare di un’azienda che progetta negozi. Ieri aveva deciso di provare la Porsche Gt3 Rs sul circuito cremonese, quando qualcosa deve essere però storto. Sono al vaglio i filmati ripresi dalle telecamere del circuito.

Dai frame si vedrebbe l’auto che percorre l’intero rettilineo e poi va a schiantarsi contro le barriere di protezione. Non c’è nessun segno di frenata, segno che qualcosa deve essere per forza accaduto. Dei rilievi e della raccolta delle immagini e delle testimonianze si sono occupati i carabinieri di Solarolo Rainerio.

Saranno i militari dell’Arma ad analizzare tutti i particolari di questo dramma. Il 61enne lascia la moglie, quattro figli e un fratello. Tantissimo il dolore a Manerba sul Garda, dove tutti conoscevano l’uomo deceduto sul circuito cremonese. Sul caso non ci resta che attendere ulteriori riscontri da parte degli investigatori.