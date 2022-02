Un ragazzino di 12 anni è finito in ospedale a Cremona dopo una violenta aggressione subita nelle scorse ore mentre si trovava vicino alla stazione degli autobus. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, il 12enne se ne stava tranquillo, quando all’improvviso due altri ragazzi, di 16 e 17 anni (che non conosceva), si sono avvicinati a lui cominciando a colpirlo senza alcun motivo. Una violenza inaudita, in quanto al ragazzino sono stati violenti calci e pugni.

La vittima ha riportato serie conseguenze, in quanto gli aggressori hanno spaccato il labbro e due denti al malcapitato. Fortunatamente i passanti non sono restati a guardare e hanno provato a mettere in fuga gli aggressori, riuscendo nell’intento. Il 12enne è stato immediatamente soccorso e sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti anche i carabinieri.

Movente misterioso

Quello che gli investigatori vogliono capire è perchè il ragazzo sia stato picchiato. Potrebbe trattarsi o di un episodio di bullismo, come molti se ne verificano in Italia, oppure di un tentativo di rapina finita male. Fondamentali saranno le testimonianze delle persone che hanno soccorso il 12enne, le quali hanno visto i due aggressori fuggire a gambe levate.

Per rintracciarli i carabinieri stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero dare un volto e un nome agli aggressori. Non è escluso che questi ultimi possano avere le ore contate. Il movente dell’aggressione per ora resta un mistero.

Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo anche perchè si tratta di un minore, la cui identità va tutelata. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo macabro episodio avvenuto a Cremona. Saranno le forze dell’ordine a rilasciare ulteriori comunicazioni.