Cremona, litiga con il convivente e gli lancia contro il passeggino: bimbo di un anno in ospedale

Folle gesto a Cremona avvenuto nella giornata di ieri, sabato 23 marzo, quando in mezzo alla strada una coppia di genitori ha iniziato a discutere in modo alquanto animato, fino a quando la donna ha lanciato contro al compagno il passeggino che conteneva il figlio di solo un anno. Il bambino è caduto a terra, sbattendo sull’asfalto con la schiena e successivamente anche con la nuca.

I testimoni della vicenda sono molti, dai passanti increduli che hanno subito chiamato il 118, fino alla polizia municipale che stava pattugliando la zona al momento della discussione, riuscendo così ad intervenire all’istante identificando entrambi i genitori e denunciandoli per maltrattamento su minore: dopo il gesto folle infatti, la polizia municipale ha ufficialmente aperto un fascicolo che finirà sul tavolo della procura.

I fatti

Erano le 11:30 di ieri mattina, sabato 23 marzo, quando una coppia di genitori a passeggio per Cremona ha iniziato a litigare in modo animato. I due si trovavano in mezzo alla strada, di fronte al Museo del Violino, un posto non solo pieno di passanti ma anche pattugliato dalla polizia municipale; questo, però, non è servito per far sì che i due non alzassero i toni.

Durante la discussione, la donna ha afferrato il passeggino che conteneva il figlio di un anno, e lo ha lanciato contro l’uomo, facendo cadere così il bambino che ha sbattuto prima con la schiena e poi anche con la nuca a terra. Sul posto è intervenuta la polizia e molti passanti che hanno assistito alla scena, ed il bambino è stato così subito soccorso da un’ambulanza chiamata dai testimoni, mentre i genitori sono stati identificati dalla polizia.

La prognosi del piccolo è di un trauma cranico che fortunatamente guarirà in tre giorni, così com’è stato detto dai medici che lo hanno preso in cura.