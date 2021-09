Quella che arriva dalla provincia di Cremona è una vicenda che lascia davvero senza parole e di cui si è saputo soltanto in queste ore. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, in particolare Fanpage, un bambino di 10 anni è stato trovato senza vita in una cascina a Castelleone. Il dramma si è verificato venerdì scorso 24 settembre. Questa mattina si sono svolti i funerali dell’infante. Su richiesta dei genitori l’inchiesta dei carabinieri prosegue nel più stretto riserbo.

Da quanto si apprende, sul corpo del bambino non sono stati trovati comunque segni che lascino presagire il coinvolgimento di altre persone nella vicenda, né sarebbero stati trovati biglietti o altro materiale sospetto. Le esequie del piccolo si sono svolte in un paese che fa parte sempre della provincia di Cremona. Tutto la cittadina adesso si è stretta intorno alla famiglia ed è in lutto per questa tragica scomparsa. I soccorritori non hanno potuto far nulla: il piccolo era già morto quando sono stati chiamati.

Giocava a calcio

Il bambino giocava nella categoria Pulcini in una locale squadra di calcio. Grandissimo il dolore che ha colpito anche tutta la società. “Ciao piccolo grande guerriero” – così ha scritto la squadra ricordando il loro tesserato. In seguito al lutto la società ha deciso di cancellare tutte le partite dei Pulcini previste per venerdì e sabato.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cremona. Come già detto sulla vicenda vige il più stretto riserbo da parte di chi indaga. Si tratta di un caso molto delicato, anche perchè è coinvolto un minore. Al momento non è stata aperta nessuna inchiesta sulla morte dell’infante.

Saranno eventualmente gli investigatori a fornire ulteriori informazioni circa questo dramma che ha sconvolto la provincia di Cremona e la stessa Castelleone. Ogni anno sono diverse le tragedie simili che si verificano non solo nel nostro Paese, ma nel resto del mondo. Non ci resta che attendere quindi eventuali riscontri investigativi.