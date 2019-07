Cremona: arrestata la banda criminale che ha cyber-truffato migliaia di persone

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Penso che stare all'erta, sempre e comunque, sia la cosa migliore. Non esiste differenza, secondo me, tra piazza reale o piazza virtuale. Se chi vende non ha il cuore onesto, opererà truffando ovunque si trovi. In una piazza reale possiamo difenderci con il controllo istantaneo, in quella virtuale sentendo già prima dell'acquisto gli altri utenti.