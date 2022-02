Covid, vaccino per la fascia 0-5 anni: quando parte

Molti genitori si stanno domandando quando partirà la vaccinazione nei bambini appartenenti alla fascia d’età 0-5 anni. In base alle informazioni che si hanno attualmente sembra che la vaccinazione dovrebbe partire in primavera, almeno in base a quanto spiegato dal coordinatore del CTS Franco Locatelli ai microfoni di Sky TG24.

Il coordinatore del CTS ha dichiarato che anche in questa fascia d’età saranno previsti due dosi ma, ovviamente saranno due dosi con un dosaggio “ulteriormente ridotto” rispetto a quello fatto dai bambini appartenenti alla fascia di età dai 5 agli 11 anni.

Franco Locatelli durante l’intervista a Sky TG24 ha risposto alla domanda ricevuta in merito alla partenza della vaccinazione nei bambini più piccoli ed ha dichiarando che ritiene ragionevole affermare l’inizio della vaccinazione a partire dall’inizio della Primavera poiché dopo il via libera delle agenzie regolatorie bisogna anche rendere disponibili le due dosi.

Pfizer in America ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino nei bambini dai 6 mesi ai 5 anni e la campagna vaccinale dovrebbe partire dal mese di febbraio, se pensiamo che per la fascia di età dai 5 agli 11 anni l’approvazione era arrivata ad ottobre e l’inizio della campagna vaccinale in Italia era avvenuto a dicembre. Quindi sembra verosimile ipotizzare le stesse tempistiche anche per la fascia d’età 0-5.

La vaccinazione nei bambini dai 6 mesi ai 5 anni avrà una dose corrispondente ad un decimo di quella usata negli adulti ed è previsto un ciclo di due inoculazioni. Il ministro della Salute Andrea Costa, diverse settimane fa, si è dichiarato favorevole all’inizio della vaccinazione nei bambini più piccoli ed ha dichiarato che secondo lui già dalla fine di marzo potrà partire la vaccinazione “Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia”.