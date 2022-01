Covid, pediatri: "in 7 giorni sono triplicati i ricoveri dei bambini dai 5 agli 11 anni"

La Società Pediatria Italiana ha elaborato i dati dell’istituto superiore di sanità sui ricoveri dei bambini per casi di covid. Dalle elaborato si evince che negli ultimi 7 giorni i bambini dai 5 AGLI 11 anni che hanno necessità del ricovero per covid, si è passati da 113 della settimana precedente a 400 di quella attuale.

Dai dati si vede che il tasso d’incidenza nella fascia d’età dei bambini sotto gli 11 anni non è in fase di rallentamento cosa che invece sta avvenendo per tutte le altre fasce d’età. Questo è quanto dichiarato dal Presidente SIP, Annamaria Staiano, che ha approfittato di queste dichiarazioni per invitare la gente a vaccinare i bambini.

Nell’ultima settimana sono state più di 294.000 i bambini appartenenti alla fascia 0-19 anni ad aver contratto il coronavirus. Di questo ingente numero di contagianti 834 hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale, 13 di loro hanno avuto la necessità di un ricovero in terapia intensiva ed 1 è morto.

Un dato che il Presidente SIP ci tiene a sottolineare è che degli 834 contagiorni 400 appartengono alla fascia di età dai 5-11 anni, fascia in cui è disponibile un vaccino sicuro ed efficace. I bambini quindi dai 5 agli 11 anni rappresentano la metà dei contagiati tra tutti quelli appartenenti alla fascia 0 19 anni.

Il presidente del SIP insieme a Rocco Russo (responsabile del tavolo tecnico delle vaccinazioni SIP) hanno dichiarato: “esortiamo i genitori dei più di 2 milioni e mezzo di bambini che non hanno ancora ricevuto alcuna protezione ad iniziare al più presto il ciclo vaccinale per i loro figli, così come ricordiamo genitori dei bambini immunizzati con la prima dose l’importanza di completare entro i tempi previsti il ciclo vaccinale in modo tale da poter offrire ai propri figli la più ampia protezione nei confronti del virus pandemico”.