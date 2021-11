La variante del Covid individuata in Sudafrica, nei cui confronti i vaccini sono “quasi certamente” meno efficaci secondo l’università di Oxford, preoccupa l’Europa. La variante al momento è monitorata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ma le mutazioni della proteina Spike che ne sono state rilevate potrebbero, almeno a livello teorico, aumentarne la trasmissibilità e la capacità di eludere gli anticorpi

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato un’ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi è stato, negli ultimi 14 giorni, in Sudafrica e in altri 6 Paesi africani .

L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza

Venerdì mattina il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato su Twitter: “Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini“, aggiungendo: ” I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione“.

Intanto da Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen fa sapere che “la Commissione europea proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di attivare il freno di emergenza per interrompere i viaggi aerei dalla regione dell’Africa meridionale a causa della variante B.1.1.529” del Coronavirus.

Anche Israele, dove è stato rilevato il primo caso di variante sudafricana in un israeliano di ritorno dal Malawi e altre 2 persone anch’esse sono considerate casi sospetti, ha dichiarato ‘Paesi rossi’ Sud Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e eSwatini. Oltre allo stop dei voli è stato stabilito anche il fermo agli ingressi in Israele dei cittadini di quei Paesi ed è stata introdotta la quarantena per chi rientra, compresi i vaccinati.

Il Regno Unito ha deciso di vietare i viaggi da 6 Paesi africani, sempre a causa della nuova variante del Covid con numerose mutazioni individuata nel continente. Il segretario alla salute, Sajid Javid, ha comunicato infatti che saranno sospesi tutti i voli da Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana, a partire da oggi.