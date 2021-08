Covid, coppia muore a distanza di un giorno: i figli avevano consigliato di non vaccinarsi

Avevano aspettato di vaccinarsi, seguendo un consiglio dei figli, ma questa decisione è risultata fatale per una coppia di Prato. I coniugi hanno contratto il Covid-19 e per loro nel giro di poco è stato necessario il ricovero ospedaliero. Marito e moglie sono venuti a mancare a distanza di un giorno, l’11 ed il 12 agosto scorsi.

I fatti che vi raccontiamo sono accaduti a Prato. L’ennesima tragedia famigliare causata dal Coronavirus, che anche in questo caso ha viaggiato più velocemente rispetto all’indecisione di vaccinarsi o meno. Il calvario di questa famiglia ha avuto inizio a luglio, quando entrambi i coniugi hanno evidenziato i primi sintomi.

Dopo essersi sottoposti a tampone, è arrivato il risultato del test: positivo. Sin da subito la coppia si e messa in autoisolamento in casa, ma la malattia è degenerata nel giro di poco. Da qui la corsa in ospedale per assicurare tutte le cure del caso. Era il 4 agosto quando si è disposto per i coniugi il ricovero presso l’ospedale Santo Stefano di Prato.

Inizialmente le condizioni del marito apparivano migliori, tanto che per lui è stato disposto il ricovero presso il reparo Covid. Cosa diversa per la moglie, che già all’arrivo in ospedale presentava un quadro clinico più preoccupante e grave. Per lei si sono aperte le porte del reparto di terapia intensiva.

Nonostante le cure somministrate dai sanitari del nosocomio di Prato, le condizioni cliniche di entrambi i coniugi si sono progressivamente complicate ed aggravate, fino alla morte. Prima del decesso ai coniugi è stato chiesto se si fossero sottoposti a vaccinazione, ma avevano risposto di no.

Avevano seguito il consiglio dei figli, che li invitavano a vedere quali reazioni avevano i vari vaccini. I due coniugi speravano di non contagiarsi nelle more di prendere una decisione. Purtroppo tra i ricoverati e i decessi, si registra che in larga parte chi contrae oggi il Covid e finisce in ospedale non è vaccinato.