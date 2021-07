Il coronavirus Sars-CoV-2 si rivela ancora una volta un patogeno che ancora conosciamo molto poco. Questa volta a lanciare l’allarme è il professor Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Secondo il professionista, le varianti del Covid-19 spaventano molto la comunità scientifica, in particolare quella “Delta” (ex indiana), che a detta dell’esperto riuscirebbe a bucare completamente le difese immunitaria di chi ha ricevuto la doppia dose del vaccino anti Covid.

Ricciardi ha spiegato che questa mutazione “nel 30-35% dei casi determina infezione anche nei soggetti che hanno fatto la seconda dose di vaccino, figuriamoci una sola”. Per questo l’esperto ha affermato che bisogna comunque continuare a vaccinare quanta più gente possibile, in quanto la somminstrazione di tutte e due le dosi del siero riesce ad evitare la malattia grave. Ricciardi ha rilasciato le sue dichiarazioni durante la trasmissione “Agorà estate” andata in onda su Rai 3.

Ricciardi: “Green Pass dove c’è aggregazione”

Il professionista ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l’utilizzo del Green Pass vaccinale. L’esperto ha spiegato che la certificazione in questione dovrebbe essere utilizzata in tutte le situazioni dove c’è assembramento. Il Governo sta pensando di estendere obbligatoriamento l’uso del Green Pass per muoversi sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, negli stadi e in palestre e piscine.

Si sta valutando se richiedere il “pass verde” anche per entrare nei ristoranti, almeno al chiuso. “La variante Delta è molto contagiosa e temibilissima, quindi vacciniamo vacciniamo e vacciniamo” – così ha detto Walter Ricciardi. Sull’eventualità di rivedere alcuni parametri che prevedono il passaggio di colore anche solo in base al numero dei contagiati, pur senza aumento di ospedalizzazioni “a me sembra un falso problema” – così ha dichiarato l’esperto.

Il consigliere del Ministro della Salute pensa che adesso bisogna pensare a vaccinare chi ancora non ha ricevuto la dose del siero e utilizzare il Green Pass per far diminuire la circolazione virale. La prossima settimana dovrebbe arrivare il nuovo decreto che stabilirà le nuove regole anti pandemia. Sono previste comunque multe salate sia per i trasgressori che per i gestori dei locali pubblici che non rispetteranno gli obblighi di legge.