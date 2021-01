Covid-19, Walter Ricciardi: "Serve un lockdown vero, come a marzo"

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, nelle scorse ore è stato intervistato a Radio Popolare a proposito della pandemia provocata dal Covid-19. Secondo l’esperto c’è la necessità di fare un nuovo lockdown come quello della scorsa primavara.

Una chiusura totale quindi, secondo Ricciardi, potrebbe aiutare il sistema sanitario a respirare. Il medico ha spiegato che solo così potremo tornare presto alla normalità: con il lockdown, visto che i casi dovrebbero calare, si potrà riprendere anche bene il tracciamento dei contatti stretti di chi è contagiato. Continuando in questa maniera, con una continua dilazione e esistazione, si fanno soltando gravi danni economici. “Sarà un lungo stillicidio di mesi sia dal punto di vista sanitario che economico e psicologico” – così pensa Walter Ricciardi.

Ricciardi pensa che tutti i governi del mondo non abbiano capito che, continuando ad aprire e chiudere tutto così come si sta facendo, si tiene soltando sotto controllo l’epidemia e non si impedisce al virus di circolare tra la popolazione. Per quanto riguarda il discorso della cosiddetta “variante inglese”, Ricciardi pensa che quest’ultima diventerà quella predominante nel giro di qualche settimana o al massimo nei prossimi mesi. Bisogna quindi agire subito prima che sia troppo tardi.

Walter Ricciardi: “Vaccinazione over 80 tarderà”

L’esperto ha detto il suo pensiero anche sul caso delle vaccinazioni. Come è noto ci sono stati dei ritardi nella consegna delle dosi da parte di Pfizer, per cui, proprio per questo motivo, Ricciardi pensa che la vaccinazione degli over 80 potrebbe cominciare tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Dopo di ciò si dovrebbe cominciare a vaccinare il personale sanitario e gli ospiti delle residenze socio sanitario. Proprio in queste, tra l’altro, Pfizer ha annunciato che dalla prossima settimana riprenderanno le consegne dei vaccini nella misura del 100% secondo quanto stabilito dai contratti internazionali.

Walter Ricciardi pensa che il nostro Paese, così come tutti gli altri stati europei, dovrebbero capire che è importante tracciare e testare le persone. Secondo lui tutti i governi non capiscono quella che è una evidenza scientifica. “La guerra lunga, se non la si combatte con armi appropriate si resta indietro” – queste le parole di Ricciardi a margine della sua intervista a Radio Popolare.

Intanto in Italia la curva dei contagi resta stabile. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 11.628 nuovi casi e 299 decessi a causa del Covid-19. Numeri che, alla mano, rispetto a quelli delle altre nazioni, potrebbero sembrare rassicuranti. Come ha sostenuto anche lo stesso Premier, Giuseppe Conte, c’è bisogno di mantenere ancora per diverso tempo queste restrizioni, in quanto il virus potrebbe cominciare a correre. L’obiettivo dell’Esecutivo è quello di evitare, appunto, un nuovo lockdown totale che causerebbe, secondo il Governo, ulteriori e gravi danni economici.