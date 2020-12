Covid-19, Walter Ricciardi: "Scuole non riaprano dopo le feste, lockdown fino a fine gennaio"

Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Monito importante alla fine dell'anno quello di Walter Ricciardi, che continua a sposare la linea dura, ovvero quella del lockdown come unica soluzione possibile per poter frenare l'avanza del virus. il Governo non ha intenzione di procedere in questa direzione, e vorrebbe misure più "soft", come quelle attuali che dividono l'Italia in tre fasce di rischio. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane.