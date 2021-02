Covid-19, Walter Ricciardi e le polemiche sul lockdown: "Se non sono utile mi faccio da parte"

Finisce al centro delle polemiche Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute. Il virologo ed esperto di fama internazionale nelle scorse ore ha proposto un nuovo lockdown in Italia per arginare l’avanza del coronavirus Sars-CoV-2. Secondo il professore la mutazione britannica potrebbe diventare quella dominante tra poche settimane, per cui bisognerebbe anticipare la corsa del virus e chiudere immediatamente tutto, anche le scuole. Ricciardi, tra l’altro, ha proposto un blocco totale di breve durata, al massimo di 4 settimane, questo in modo da riportare la curva a livelli accettabili, e di riprendere così il tracciamento in modo sistematico.

Ma la sua idea non è stata presa bene da molte persone, anche da politici ed esperti medici, alcuni dei quali sostengono che non ci sia bisogno di un nuovo lockdown ma di rafforzare le misure di sicurezza già esistenti. “Se posso essere utile al Paese con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e lo faccio anche in Italia” – così ha detto Ricciardi intervistato dai media nazionali, “altrimenti mi faccio da parte”. Alcuni sono anche arrivati a chiedere le dimissioni di Walter Ricciardi dal suo ruolo di consigliere del minsitero della Sanità.

Walter Ricciardi: “Considerazioni che lascio alla politica”

In sostanza Ricciardi afferma che qualsiasi considerazione sull’eventualità di instaurare un nuovo blocco totale sarà presa dalla politica, lui si è soltanto limitato a dare dei consigli. Certo però che le varianti del Covid-19 stanno spavetando tutta Europa, e anche l’Ecdc nella giornata di ieri si è espresso sulla questione, affermando che la mutazione inglese potrebbe espandersi presto in tutta Europa, diventando il ceppo dominante.

In queste ore anche l’Istituto Superiore di Sanità è intervenuto sulla questione dell’introduzione di ulteriori restrizioni, e nel suo report settimanale ha indicato che c’è un aumento dei casi legati soprattutto alla variante “inglese” in tutta Italia, per cui il documento dell’ISS indica di rafforzare le misure in tutto lo Stivale. Ma anche qui, la decisione spetta in ultima istanza al Governo presieduto da Mario Draghi.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 7.344 nuovi casi di Covid-19, mentre i decessi ammontano a 258 unità. Numeri quindi ancora importanti che non consentono di abbassare la guardia, e per questo si chiede a gran voce un nuovo blocco totale per cercare di arginare l’avanzata dell’infezione. Molti paesi eruopei sono attualmente in lockdown da più di un mese per contrastare la pandemia.