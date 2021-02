Covid-19, Walter Ricciardi: "A marzo rischiamo esplosione di contagi, pericolo varianti"

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, è seriamente preoccupato per l’evoluzione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. Poco fa sono arrivati i dati diffusi proprio dal dicastero della Sanità, i quali mostrano un indice Rt che sta cominciando lentamente a risalire.

Da 0,84 della scorsa settimana siamo passati a 0,95 in sette giorni. Sono dati che fanno riflettere, e infatti nelle scorse ore Ricciardi ha rilasciato un’intervista ai media nazionali, affermando che a marzo ciò che si sta verificando in Inghilterra e nel Regno Unito potrebbe accadere da noi.

Il professore pensa che le nuove varianti del Sars-Cov-2 attualmente in circolazione possano espandersi su tutto il territorio nazionale, provocando la cosiddetta terza ondata. “La situazione è preoccupante per l’avvento di queste varianti, perché queste varianti noi non le monitoriamo adeguatamente” – così ha detto Ricciardi al quotidiano Open. Secondo l’esperto è quindi questione di tempo prima che una nuova ondata ci travolga, per questo chiede ulteriori misure restrittive sin da subito per poter arginare il contagio.

Walter Ricciardi: “Contagi sopra la soglia di allerta”

Per Walter Ricciardi i contagi non stanno nè aumentando, nè diminuendo. In sostanza la curva resta stabile, senza che però si intravede una flessione dei nuovi casi giornalieri. Ciò vuol dire che si è sopra la soglia di allerta, e ci vuole davvero poco prima che la curva possa nuovamente esplodere. Il nostro Paese, oltre all’emergenza pandemica, deve fare i conti anche con i grossi problemi economici della popolazione e con la stanchezza della gente, che non ne può più delle restrizioni anti Covid, che sono necessarie ai fini del contenimento del patogeno.

“Grazie alle misure che abbiamo applicato a dicembre abbiamo ottenuto una stabilizzazione, il numero dei casi non è sceso e non è aumentato” – cos ha affermato Ricciardi alla stampa. Tra l’altro lo stesso esperto è da settimane che chiede l’introduzione di un lockdown totale almeno per un mese, questo in modo da controllare le varianti, far scendere la curva epidemica e continuare a tutto spiano con la campagna di vaccinazione anti Covid.

Secondo quanto riferiscono i dati epidemiologici in posseso degli esperti, almeno il 17,8% dei nuovi casi in Italia è causato dalla variante britannica, che è quella che preoccuopa maggiormente gli esperti. Si tratta di una mutazione del virus che può essere contagiosa anche dell’80% in più rispetto al ceppo originario cosiddetto di “Wuhan”. Per questo l’attenzione deve rimanere alta. Intanto il Governo ha deciso la proroga dello stop agli spostamenti interregionali fino al prossimo 25 febbraio, e non fino al 5 marzo come si diceva in precedenza.