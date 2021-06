Il coronavirus Sars-CoV-2 continua a spaventare il mondo intero. Soprattutto perché è capace di mutare molto rapidamente. Lo dimostra una ricerca effettuata da alcuni virologi in Australia, i quali hanno analizzato i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un centro commerciale situato a Sydney. In questa struttura ci sarebbero stati dei contagi da Covid-19, sempre riconducibili alla variante “Delta”, ovvero quella “indiana”. Ebbene gli esperti sono riusciti a stabilire che ci vogliono dai 5 ai 10 secondi per contagiarsi con questa nuova variante. Le autorità si dicono molto preoccupate.

I contagi, con questa nuova mutazione, sarebbero “spaventosamente rapidi”. Proprio le autorità locali di Sydney, di concerto con il Governo australiano, hanno deciso in queste ore di introdurre un lockdown totale di circa due settimane in città per poter arginare l’avanzata del virus. Anche in Australia prosegue spedita la campagna di vaccinazione. Il contagio con la mutazione “Delta” del coronavirus sarebbe quindi pressochè immediata, per cui anche i sintomi comparirebbero prima.

In Italia si corre ai ripari

La variante indiana “Delta” è presente anche nel nostro Paese, anche se circola ancora a livelli non preoccupanti. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che la mutazione in questione è presente almeno nel 17% dei nuovi casi. Numeri ancora bassi, ma che sarebbero destinati ad aumentare in futuro. E in alcune regioni si corre ai ripari.

La campagna di vaccinazione prosegue anche nel nostro Paese, e le autorità stanno cercando di convincere a sottoporsi al vaccino tutte quelle persone che non lo hanno ancora fatto. Buona è stata la risposta dei giovani, anche se molti anziani over 60 ancora non hanno ricevuto la lloro prima dose del vaccino.

Una delle regioni con più casi di variante “Delta” in Italia è la Campania. Qui il presidente Vincenzo De Luca ha infatti deciso di mantenere ancora per qualche giorno l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, obbligo che da oggi è decaduto in tutta Italia. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto se ci si trova in un gruppo numeroso di persone e ove vi siano degli assembramenti. In Puglia chi è venuto a contatto con una persona risultata positiva a una variante, se non è stato contagiato dovrà essere invitato a vaccinarsi nel minore tempo possibile.