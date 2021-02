Covid-19, ristoratori denunciano il Governo: "Fateci lavorare". Presidio sotto Montecitorio

Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Class action importante quella dei ristoratori toscani, che denunciano di come i ristori non siano sufficienti per poter andare avanti, e chiedono di poter lavorare in sicurezza. Vedremo se il Governo accoglierà le loro richieste, ma per ore, neanche in zona gialla, i ristoranti e bar potranno aprire la sera. Solo in zona gialla si potranno ospitare i clienti ai tavoli fino alle 18:00.