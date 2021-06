La pandemia provocata dal coronavirus Sars-CoV-2 continua a mietere vittime e contagi in tutto il mondo, per questo le autorità sanitarie mondiali continuano a ribadire la necessità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale e introdurre, laddove necessarie, restrizioni utili a contenere il Covid-19. Se in alcune nazioni la situazione sembra migliorare, come ad esempio sta avvenendo in queste settimane in Italia, in altri Paesi del mondo l’epidemia continua a non dare tregua. La pandemia ha rallentanto leggermente la sua corsa negli Stati Uniti d’America, che rimangono la nazione più colpita dal virus, con 33.357.240.

A seguire c’è l’India, che in questo periodo sta facendo i conti con un altissimo tasso di contagi e morti da Covid-19, tanto che le autorità hanno deciso di instaurare una serie di lockdown in tutto il Paese. A spaventare qui è anche lo sviluppo della cosiddetta variante indiana del Covid-19, una mutazione che sarebbe molto più veloce a trasmettersi e potenzialmente resistente ai vaccini attualmente in circolazione. In India in totale si sono registrati 28.809.339 casi di infezione. Nel mondo il virus ha provocato 3,7 milioni di morti.

L’importanza della vaccinazione

In tutto il mondo, ma non maniera omogenea in tutte le nazioni, prosegue la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. In Italia le autorità sanitarie, nella giornata di ieri, hanno comunicato di aver somministrato in totale 37.272.104 dosi dall’inizio della campagna vaccinale. Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale sono invece 12.804.704, pari a oltre il 23% della popolazione over 12.

Nel mondo sono stati somministrate finora 231.322.417 dosi di siero anti coronavirus. In Italia nelle scorse 24 si sono registrati 2.436 nuovi casi di coronavirus, su 238.632 tamponi effettuati. Un miglioramento sicuramente netto nel nostro Paese, che è stato comunque il primo in Occidente ad essere colpito dal Covid-19.

La pandemia torna invece a preoccupare la Gran Bretagna, dove nonostante l’intensa campagna di vaccinazione i casi stanno tornando a salire. Ieri il Regno Unito ha fatto registrare 5.765 nuovi casi e 13 morti a causa del Sars-CoV-2. Il Governo sta tenendo tutto sotto controllo e a breve si dovrebbe decidere se far continuare normalmente il piano di riaperture previsto dal Presidente Boris Johnson.