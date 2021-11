La pandemia di Covid-19 continua a mietere vittime e contagi in Italia e nel resto del mondo. Nel nostro Paese in questo momento la situazione sembra essere sotto controllo, con i numeri che seppur crescono in maniera lenta ma costante non fanno aumentare di molto i tassi di ricovero in area medica e terapia intensiva. Il presidente nazionale del 118, Mario Balzanelli, in queste ore però ha fatto sapere come sempre più pazienti, anche giovani, vengano portati in ospedale con difficoltà respiratorie.

Per Balzanelli rimane fondamentale vaccinarsi contro il Covid-19, ma anche utilizzare le mascherine, specie le Ffp2, e il distanziamento sociale. “Il vaccino riduce in modo assai significativo le possibilità di sviluppare forme gravi della malattia e ancor più riduce le possibilità di morire. È quindi indispensabile vaccinarsi, e a tutte le età possibili, fatte salve le specifiche controindicazioni. Sostenere il contrario è scientificamente ed eticamente assurdo” – così afferma Balzanelli.

Proteggere gli occhi

Per il presidente del 118 però non basta tutto questo, in quanto bisognerebbe anche proteggere gli occhi in presenza di soggetti che non indossano la mascherina. La cornea, le congiuntive e le lacrime vengono infatti inevitabilmente infettate dalla colonna d’aria emanata da una persona infetta, che magari, asintomatica, diffonde il Covid-19 alle altre persone che gli stanno vicino.

“Il sistema sanitario nazionale non può rischiare di essere nuovamente messo in ginocchio rischiando di penalizzare l’assistenza per altre patologie” – questo il severo monito di Balzanelli. Durante questi due anni, infatti, molti screening per altre patologie, si pensi ai tumori, sono state interdette o ritardate.

E questo perchè quasi la totalità del personale sanitario era impegnato nella cura dei malati Covid-19. Per Balzanelli oggi abbiam poche armi per combattere il Sars-CoV-2, che però sono alla portata di tutti, come i vaccini, assolutamente gratuiti. “Non mettere la mascherina, o mettere la mascherine e non proteggere gli occhi quando necessario (occhiali o visiere anti-droplets) sono comportamenti che favoriscono una amplificazione pericolosissima della circolazione virale e la possibilità, direttamente conseguente, della insorgenza di nuove varianti” – così conclude il presidente del 118.