Covid-19, l’ex generale Pappalardo: "Hanno bruciato i morti per imbrogliarci"

“Hanno bruciato i morti per imbrogliarci, bastardi”. Questo è il durissimo j’accuse che l’ex generale dei carabinieri, Antonio Pappalardo, ha lanciato sabato pomeriggio 13 febbraio in piazza Duomo, davanti ad una piccola folla di suoi sostenitori, tutti dichiaratamente no-maske e negazionisti della pandemia. Intervistati dai colleghi di Fanpage, che hanno voluto sentire le ragioni della loro protesta, tutti hanno dichiarato di non essere assolutamente negazionisti dell’emergenza sanitaria. Pappalardo ha informato i cronisti che il suo movimento vuole solo vederci chiaro, e ha invitato i giornalisti ad indagare per bene su come stiano effettivamente le cose.

In pratica Pappalardo e i suoi seguaci credono che la pandemia sia un progetto creato ad arte, e che in realtà celi altri scopi, come quello ad esempio di imporre una sorta di dittatura a livello globale. I responsabili di questo progetto sarebbero quindi non meglio precisati “poteri forti”. Dobbiamo precisare però, questo ai fini della cronaca, che le teorie di Pappalardo e dei negazionisti non trovano nessuna conferma tra gli esperti, e in questo periodo storico possono essere molto pericolose soprattutto per le persone più fragili e meno informate.

Pappalardo: “Lo sapete perché non prendo il Covid”?

Ad un certo punto della sua improvvisata “manifestazione”, l’ex generale ha cominciato a ricevere abbracci e baci dai presenti, gesto molto pericoloso in questo periodo, in quanto proprio così facendo si rischia di prendere il Covid-19, che al contrario di ciò che pensano i negazionisti esiste e provoca ogni giorno migliaia di morti e contagiati. Lo certificano i numeri del Ministero della Salute e della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. Pappalardo ha spiegato che lui non prende il coronavirus in quanto Dio gli ha dato una costituazione fisica sana.

Per quanto riguarda l’uso della mascherina, l’esperto ha detto che “lo sanno pure i cani che non protegge dai virus”, in quanto i patogeni si infilano dappertutto, anche se si indossa la mascherina. Anche quest’idea dell’ex generale dell’Arma dei carabinieri è smontata in toto dai virologi e dai medici, in quanto i dispositivi di protezione individuale sono utili proprio a proteggersi dai virus infettivi come appunto il Sars-CoV-2.

“Siamo certi che è una montatura internazionale” – così ha detto ai giornalisti di Fanpage uno dei presenti. Questa persona ritiene che la scopo del lockdown, delle restrizioni e quindi della pandemia, sia quello di chiudere la gente in casa in modo da poter manipolare soprattutto le elezioni in America, che hanno visto poi trionfare Joe Biden alla Casa Bianca. Alla richiesta di spiegazioni da parte del cronista, l’uomo intervistato ha detto che questo discorso “parte da lontano”. “Fanno gli incidenti stradali e dicono morto di Covid”– così chiude la sua intervista Pappalardo. Le sue dichiarazioni sono destinate sicuramente a far discutere.