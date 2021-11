La variante Omicron del Covid-19 è arrivata anche in Italia. Proprio di queste ore è la notizia che un imprenditore campano atterrato negli scorsi giorni a Malpensa è stato trovato positivo al Sars-CoV-2. La sequenza genomica isolata presso l’ospedale Sacco di Milano ha dato esito positivo: l’uomo è stato contagiato dalla variante Sudafricana. Il paziente proveniva dal Mozambico, dove era stato per motivi di lavoro. Al suo ritorno, da quanto si apprende, ha contagiato tutti i suoi famigliari.

Il paziente è originario di Caserta. L’uomo era vaccinato con entrambe le dosi di vaccini anti Covdi: le sue condizioni di salute sono buone, ha pochi sintomi, così come i suoi famigliari. Subito dopo la sua positività tutti i famigliari sono stati sottoposti a screening venendo trovati positivi. L’azienda sanitaria campana ha avviato i test su tutti i contatti stretti. Per motivi di privacy le generalità del paziente non sono state rese note.

La variante che preoccupa il mondo

La variante Omicron, conosciuta anche con la siglia B.1.1.529, è una mutazione che sta preoccupando, e non poco, gli scienziati. Si tratta di una variante che ha in sè 32 mutazioni sulla proteina Spike, la sostanza che il coronavirus Sars-CoV-2 utilizza per legarsi ai recettori delle cellule umane e provocare l’infezione Covid-19.

Per il momento l’Organizzazione mondiale della Sanità ci va molto cauta, e in una conferenza stampa ha affermato che adesso è difficile capire se questa variante sia più o meno contagiosa e pericolosa: per questo ci vorranno almeno un paio di settimane, anche perchè bisogna studiare tutti i casi di infezione. L’Italiaha bloccato i voli dà e per 6 Paesi dell’Africa Australe.

Intanto l’azienda farmaceutica Moderna, che produce uno dei vaccini a mRna contro il Covid attualmente in circolazione, ha affermato di avere in corso il test di un vaccino contro la variante Omicron. “Abbiamo tre linee di difesa che avanzano in parallelo: un booster con una dose più alta di mRNA-1273 e due candidati booster multi-valenti che anticipano mutazioni come quelle emerse nella Omicron” – così ha fatto sapere Stephane Bancel, chief executive officer di Moderna.