Covid-19, italiani più "indisciplinati": quasi 2.000 multe nel weekend dell’1 maggio

La voglia di normalità tra gli italiani è davvero tanta, e infatti in questo primo weekend in zona gialla in molte regioni si è assistito a scene di giubilo, come se la pandemia di Covid-19 ormai non esistesse più. Sono stati serrati i controlli delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a controllare esercizi commerciali e persone. Molti hanno continuano a seguire scrupolosamente le regole, ma da quanto emerge dai dati pubblicati dal Viminale, continuano ad aumentare anche le sanzioni nei confronti di persone indisciplinate.

Basti pensare che nella sola giornata dell’1 maggio, Festa dei Lavoratori, le forze di polizia hanno controllato 93.096 persone: di queste ne sono state sanzionate 1.965 per il mancato rispetto delle regole anti pandemia. Alle sanzioni amministrative si devono aggiungere anche 177 denunce. Anche questo dato è in aumento, questo se si pensa che solo lo scorso 30 aprile vi sono state 30 denunce. Nel weekend appena trascorso sono state controllate anche 12.960 attività commerciali: 90 di loro sono state sanzionate, mentre per 39 è scattato l’obbligo di chiusura per almeno 5 giorni.

Al Sud spiagge prese d’assalto

Nella giornata di domenica al Nord si è assistito in diverse parti ad una giornata piuttosto uggiosa, ma questo non ha impedito alla gente di recarsi a fare una passegiata e per andare a mangiare nei ristoranti, che possono servire soltanto la gente all’aperto. Lì dove il tempo lo permetteva i clienti hanno prenotato il loro pranzo o la cena nei locali, che hanno quindi tirato una boccata d’ossigeno dopo un periodo di durissime restrizioni.

Al Sud, invece, sembrava estate. In Puglia le temperature hanno raggiunto quasi i 30 gradi e questo ha portato la gente ad affollare in massa i lungomari, in particolar modo quello di Bari. Molti temerari hanno provato a fare anche un tuffo in mare, nonostante la temperatura dell’acqua non fosse proprio delle migliori.

Tante le feste clandestine scoperto in ville e Bed and Brakfast. A Roma nella notte tra sabato 1 e domenica 2 maggio una ventina di ragazzi sono stati sanzionati perché avevano affitato un bungalow per festeggiare un compleanno, mentre nella serata di giovedì scorso, a poche centinaia di metri dal luogo della festa abusiva, 40 giovani sono stati multati per aver organizzato la festa in una villa. Provando a sfuggire ai controlli un giovane si è lanciato dal tetto dell’immobile rimandendo ferito in modo non grave.