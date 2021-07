Sono 1.534 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Lo rende noto il Ministero della Salute. Secondo i dati diffusi in queste ultime ore, la tendenza dei nuovi positivi è proiettata verso un aumento nelle prossime settimane, anche se per ora la situazione rimane stabile, con un tasso di incidenza inferiore ai 50 abitanti contagiati ogni 100.000. Nella giornata appena trascorsa sono stati conteggiati altri 20 decessi legati alla malattia Covid-19. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 192.543 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività si assesta allo 0,8% facendo registrare un lieve calo (-0,4%)). I casi attuali sono 40.649 (+223) mentre i guariti sono 4.105.236 (+1.287).

Soltanto nella giornata di ieri erano state registrate 888 persone contagiate in tutta Italia. A preoccupare le autoritù è soprattutto la diffusione della variante “Delta” (ex indiana) del coronavirus Sars-CoV-2. In Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia, negli ultimi giorni si è registrato un incremento di nuovi casi, forse legati alla mutazione “Delta” del Covid. Qui, nelle prossime settimane, non è escluso che possano scattare nuove restrizioni, per cui questi territori potrebbero passare in zona gialla.

Veneto in testa alla classifica dei contagi

Ad oggi è il Veneto la regione che fa registrare più casi. Sono infatti 254 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. La Lombardia, uno dei territori più colpiti dalla pandemia nel nostro Paese, fa registrare invece 241 nuovi contagi. I numeri cominciano ad aumentare anche in alcune regioni del Sud, come in Puglia, dove si sono regitrati 97 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Rimane comunque stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva. In tutto il Paese si contano 157 letti occupati nelle terapie intensive Covid, con 7 ingressi giornalieri. Numeri che sono certamente lontani da quelli di questo inverno, ma ciò non deve autorizzare nessuno ad abassare la guardia. I morti per Covid nelle ultime 24 ore in Italia sono 20.

Gli esperti temono che con i festeggiamenti avvenuti in questi giorni dopo la vittoria dell’Italia agli europei, i contagi possano nuovamente schizzare verso l’alto, anche se con numeri più contenuti rispetto al passato. Le vaccinazioni in Italia sono a un buon punto: secondo i dati delle autorità sanitarie sono 58.213.710 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o hanno comunque completato il ciclo vaccinale sono invece 24.310.848, corrispondenti al 45,01% della popolazione con più di 12 anni.