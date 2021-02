Covid-19, in Lombardia torna il lockdown per quattro comuni: varianti del virus un pericolo

Le varianti del coronavirus stanno spaventando l’Europa e anche l’Italia, per questo la Regione Lombardia ha deciso di instaurare un lockdown totale per quattro comuni che ricadono nel suo territorio. Si tratta di Castrezzato, Viggiù, in provincia di Varese, Mede (Pavia) e Bollate, comune alle porte di Milano. Per queste cittadine è stato disposto un lockdown totale valido dalle 18:00 del 17 febbraio fino al 24 febbraio. La decisione è scaturita proprio a seguito di numerose infezioni da Covid-19 riscontrate, molte delle quali sarebbero da attribuire alla variante “inglese”. Da Palazzo Lombardia spiegano che si tratta di una scelta necessaria a contenere l’avanza del virus e delle sue mutazioni.

“La decisione è dovuta all’insorgere di cluster di contagio legati alla diffusione di varianti del virus” – così recita l’ordinanza della Regione. Il Presidente Attilio Fontana ha girato il tutto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha dato l’ok alla zona rossa. Nei territori in questione resteranno aperte quindi solo le attività essenziali, mentre chiuderanno bar e ristoranti che potranno operare solo con la modalità di asporto. Per contenere il contagio anche tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuderanno e si proseguirà solo con la Dad.

Il pericolo delle varianti

Nei territori che saranno sottoposti a lockdown sarà quindi vietato uscire da casa per tutta la giornata se non per motivi assolutamente necessari, come per lavoro, per fare la spesa o motivi di salute. Nelle quattro cittadine, comunque, saranno garantiti i servizi educativi rivolte agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, almeno così riferisce la testata giornalistica Il Post. Le varianti del Covid si stanno diffondendo in tutto il Paese e questi comuni sono tra i primi ad entrare in lockdown in Lombardia.

Non si esclude che anche a livello nazionale possano essere prese decisioni del genere. In questi giorni molti esperti hanno manifestato la necessità di introdurre nuovamente un lockdown nazionale per poter far fronte alle mutazioni del coronavirus. L’idea non sarebbe sul tavolo del Governo presieduto da Mario Draghi, che vorrebbe adottare però singole misure chirurgiche territorio per territorio.

Il 24 febbraio, visto anche l’andamento epidemiologico, la zona rossa nei quattro comuni lombardi potrà essere revocata o prolungata. Con questa mossa la Regione spera di poter frenare l’avanzata della mutazione, e che si possa presto tornare alla normalità. Attualmente la Lombardia si trova in zona gialla, ma se i numeri dovesseo aumentare da venerdì 19 febbraio potrebbe passare in zona arancione.