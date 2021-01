Covid-19, Ilaria Capua: "Fine della pandemia non prima del 2023"

Che il Covid-19 ci farà compagnia ancora per diverso tempo ormai pare una cosa accertata. Anche la virologa italiana Ilaria Capua, del One Helath Center della Florida, la pensa in questa maniera. L’esperta è stata intervistata durante la trasmissione “Di Martedì” andata in onda su La7 la sera del 12 gennaio.

La Capua ha spiegato che per uscire dalla pandemia ci vorrà ancora molto tempo, e per adesso non ci potrà essere un liberi tutti. Per l’esperta la lotta con il coronavirus Sars-CoV-2 sarà ancora molto lunga e non si potrà tornare ad una piena normalità se non prima del 2023. Tra due anni quindi.

Per spiegare la sua teoria la Capua ha fatto presente che per vaccinare la maggior parte della popolazione ci vorrà ancora del tempo. Già nel corso del 2021, secondo la virologa, potrebbe cominciare ad abbassarsi il numero dei focolai Covid, per cui la situazione potrebbe tornare in un certo senso sotto controllo. Ma ciò comunque non basterà, e dovranno continuare ad adottarsi tutte le misure anti pandemia previste dai governi, come l’utilizzo costante delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale. Le cose però, secondo Ilaria Capua, potrebbero cambiare a partire dal 2022.

Meno mascherine nel 2022

La virologa ha spiegato che la situazione potrebbe cambiare a partire dal 2022, quando molte persone già saranno vaccinate contro il Sars-CoV-2. Da quella data potranno vedersi in giro molte meno mascherine e anche il ritorno ad una certa normalità, che però non sarà tale fino al 2023, anno in cui quasi tutti i cittadini del mondo avranno ricevuto la cura contro il Covid-19. Per la Capua, quindi, quella che ci attende sarà una battaglia molto lunga, che però finirà grazie alle cure e ai vaccini che si sono messi a punto.

Sempre durante la trasmissione “Di Martedì” la virologa Ilaria Capua ha fatto presente di come la vaccinazione, negli Stati Uniti, e sopratutto in Florida, proceda in maniera spedita. “Noi qui siamo già abbastanza avanti con la seconda vaccinazione” – questo è il commento che l’esperta ha rilasciato durante l’intervista televisiva per la trasmissione di La7.

La Capua ha fatto presente che alcune delle persone vaccinate hanno avuto sintomi di spossatezza, mal di testa e affatticamento. La virologa ha fatto presente che queste circostanze sono normali, per cui questo è il momento di rimanere lucidi. Secondo Ilaria Capua non c’è bisogno di creare confusione tra le persone, ma bisogna informare tutti su quello che sta succedendo e sulle modalità della vaccinazione anti Covid, circostanza necessaria per poter uscire dall’emergenza pandemica.