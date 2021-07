“Ai non vaccinati per scelta — ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario nazionale — si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero Covid che vada a coprire almeno i costi “non sanitari” dell’ospedale: letto, biancheria, mensa , servizio di pulizia, utenze”. Queste sono le parole di Ilaria Capua, virologa e direttrice del One Health Center della Flordia, che è intervenuta sul problema dei no vax sul Corriere della Sera.

Per l’esperta chi non si vaccina deve assumersi le proprie responsabilità davanti alla collettività, per cui si potrebbe cominciare a richiedere il pagamento dei costi che gli ospedali sostengono per curare un malato Covid. Si tratta di cifre enormi, circa 2.000 0 3.000 euro al giorno, tanto costa un malato Covid ricoverato in terapia intensiva. “Il resto, ovvero i costi di infermieri, medici, medicine ed altro necessario alla cura, sarebbero esclusi dal computo perché quelli ce li passa lo Stato. Per ora, e fintanto che il sistema non finisca dissanguato” – così ha poi continuato la Capua.

Ilaria Capua: “Basta pensare a me non viene”

L’esperta ha spiegato che bisogna smettere di pensare che il virus non possa contagiare ognuno di noi. Nessuno è infatti immune da questa terribile malattia, che ha messo a repentaglio la vita di milioni di persone. Moltissimi, purtroppo, hanno perso la vita. L’esperta non si riesce a spiegare come ancora ci siano persone che non vogliono vaccinarsi, dopo tutto quello che è successo. I non vaccinati, secondo la professoressa, stanno creando i presupposti per un altro inverno di chiusure.

“Basta credere che ci penserà qualcun altro a vaccinarsi e che ci si può sentire esonerati o giustificati da un atto di responsabilità civile che serve a fermare l’emorragia di vite ma anche di soldi dal nostro sistema sanitario. Perché c’è anche un aspetto che sfugge ai più. Ogni malato di Covid ricoverato in terapia intensiva o subintensiva costa decine e decine di migliaia di euro” – così avvisa Ilaria Capua.

Secondo l’esperta le vittime di oggi e del futuro saranno proprio le persone non vaccinate contro il Covid. Saranno loro, quindi, ad avere le conseguenze peggiori causate dall’infezione di Sars-CoV-2. Per questo l’esperta ha ribadito che è importante vaccinarsi. Solo in questo modo la trasmissione virale potrebbe bloccarsi del tutto. Se un vaccinato si contagia ha bassissime probabilità di contrarre una malattia grave.