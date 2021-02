In questi giorni, anche in Italia, sta tenendo banco la discussione attorno alle varianti del Covid-19, che sono emerse in diversi paesi del mondo. Per alcuni scienziati queste ultime possono essere pericolose, tanto da rendere inefficaci i vaccini che si stanno mettendo in commercio. Altre personalità scientifiche, invece, credono che allarmare in questa maniera la popolazione non sia la soluzione efficace.

In queste ore è arrivato anche l’autorevole monito di Roberto Burioni, virologo e professore di virologia presso l’Università San Raffaele di Milano. Il professionista ha scritto un lungo post sulla sua pagina di Medical Facts. “La nuova moda è “terrorizzare con la variante”” – queste sono le parole con cui Burioni inzia il suo post.

“Vorrei farvi notare che varianti virali emergono continuamente e, fino a prova contraria, non rappresentano un pericolo” – così informa il virologo del San Raffaele di Milano, il quale si dice molto contrariato dall’atteggiamento che stanno avendo alcuni suoi colleghi. Per Burioni al momento non ci sono elementi che potrebbero far pensare che contro queste mutazioni i vaccini non siano efficaci. Insomma, non c’è da aver paura. Il post del virologo è stato apprezzato da molte persone, tanto che ha ricevuto oltre 6.000 like e oltre 1.300 commenti.

Roberto Burioni: “Morbillo muta più del coronavirus”

“Pensate solo al morbillo che replica il suo genoma introducendo più mutazioni del Coronavirus e contro il quale il vaccino (anni ’60) è ancora efficace come il primo giorno” – così continua nel suo post Burioni, volendo far capire in questo modo che i patogeni infettivi possono mutare in continuazione, per cui quello che sta succedendo con il Sars-CoV-2 per l’esperto è assolutamente normale. Tra l’altro proprio in questi giorni è stata diffusa la notizia che quando scoppiò l’epidemia da Covid in Cina, il virus era già mutato 12 volte.

Per cui tutte le varianti che si stanno diffondendo adesso non sono altro che ulteriori modifiche che Sars-CoV-2 sta apportando alla sua struttura. Secondo Burioni contro tutte queste mutazioni i vaccini a mRNA sono efficaci, per cui non solo bisogna stare tranquilli, ma bisognerebbe anche sbrigarsi per far partire la vaccinazione di massa.

Nel frattempo la paura per le varianti si sta diffondendo in tutto il mondo, e molte nazioni sono ancora costrette a fare i conti con pesanti limitazioni alle libertà personali, come ormai da un anno avviene in Italia, che, lo ricordiamo, è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. Le autorità continuano a tenere alta la guardia, in quanto in Italia una terza ondata di contagi su tutto il territorio nazionale non sembra esclusa.