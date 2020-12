Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - La situazione rimane grave eppure ancora non tutti l'hanno capito. Ancora c'è chi crede che il virus sia un'invenzione. Mi è capitato di dover stare in fila per più di un'ora, per entrare in un ufficio postale. La distanza da me tenuta era occasione per passarmi davanti, mentre un gruppetto di persone chiacchierava senza problemi, stavano vicini perché pioveva, una era senza mascherina.