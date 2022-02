“Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”. Queste sono le parole shock scritte da Tommaso Montesano, giornalista e figlio del noto attore Enrico Montesano, da sempre vicino a teorie negazioniste e cospirazioniste sul Covid-19 e i vaccini. Il figlio sembra aver sposato in toto tutte le convinzioni anti scientifiche del padre, arrivando addirittura a negare una tragedia come quella del Covid, che ci ha colpiti tutti in prima persona. Tutti ricordiamo i camion dell’Esercito in fila che trasportavano le bare delle centinaia e centinaia di morti che ha dovuto subire la bergamasca nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Morti, e tanti, che ci sono purtroppo ancora oggi.

Il post di Montesano, che voleva a suo modo essere critico nei confronti della pandemia, rischia di costargli il posto di lavoro. Tommaso lavora infatti come giornalista a Libero. Ma dalla redazione è arrivata una ferma condanna da quanto dichiarato dal cronista, tanto che la direzione sta valutando seriamente il licenziamento immediato. Per il momento Montesano è stato sospeso dal suo incarico.

Sallusti indignato

“In merito alle vergognose parole del giornalista di Libero, Tommaso Montesano, sui morti di Covid a Bergamo ho chiesto all’azienda di valutare se esistono o presupposti per il licenziamento per colpa grave e, comunque nell’attesa, la sospensione immediata di Montesano”– queste le parole del direttore di Libero, Alessandro Sallusti.

Più pesante invece il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che senza mezzi termini annuncia una querela contro il giornalista che ha riferito questa frase che offende le centinaia di migliaia di morti di Covid che il nostro Paese ha dovuto subire tutta la pandemia. “Il pensiero di Tommaso Montesano non fa parte della nostra linea. In ogni famiglia c’è sempre uno che fa il pirla” – così commenta l’accaduto Vittorio Feltri.

“Si possono avere le idee più diverse su vaccini e Green pass, ma le teorie negazioniste sono quanto di più lontano dai valori dei giornalisti di Libero” – così specifica in una nota il comitato di redazione del noto giornale italiano. Per Tommaso Montesano non solo quindi potrebbe esserci il licenziamento immediato, ma anche un procedimento penale a suo carico visto che le autorità cittadine bergamasche hanno annunciato querela.