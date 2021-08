Fabrizio Pregliasco, noto virologo dell’Università Statale di Milano, questa mattina è intervenuto durante la trasmissione “Timeline” su SkyTg24, per fare il punto della siutazione sulla pandemia di Covid-19 in Italia. Non sono ottimistiche le notizie che il virologo ha dato alla popolazione italiana. Secondo lui il Sars-CoV-2 sta diventando un virus molto più contagioso, essendo passato da un R0 pari a 2.5, quindi due casi e mezzo ogni caso indice a un R0 di 7. Per questo la cosiddetta “immunità di gregge” sarebbe, a suo dire, a rischio”

Il Covid-19 avrebbe così una contagiosità simile a quella del morbillo o della varicella, che sono tra le malattie più infettive che esistano, e contro cui è necessario proteggersi ad ogni costo. “Questo virus sta cambiando. Non siamo di fronte ad nuovo virus, ma ha sicuramente una presenza molto più alta nei giovani” – così ha affermato Pregliasco ai cronisti che lo hanno intervistato. Per questo è molto importante vaccinare i giovani e le donne incinta.

Vaccini sono utili

Al momento, come si sa, l’unica arma che abbiamo a disposizione per poter combattere il Covid-19 sono i vaccini. “Sono utili nei giovani, e anche nelle donne in gravidanza: è fondamentale questo aspetto”– queste sono le parole che Pregliasco ha riferito a SkyTg24 durante la sua intervista. A preoccupare gli esperti sono proprio le nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2.

Per quanto riguarda la vaccinazione in gravidanza non ci sarebbe nessuna controindicazione. “Il Covid contratto durante la gravidanza non è una bella cosa per la mamma in attesa, e per il risultato del lavoro che ha in quel momento l’organismo” – queste le affermazioni del virologo milanese.

Intanto in questi ultimi giorni i casi di Covid-19 continuano ad aumentare nel nostro Paese. Alcune regioni sono ormai sull’orlo del passaggio da zona bianca a zona gialla. Per adesso non ci sarà nessun cambiamento nei parametri, ma non è escluso che nelle prossime settimane, o nei prossimi mesi, possano attuarsi nuove ed ulteriori restrizioni se i contagi dovessero crescere nuovamente.