Covid-19, Fabrizio Pregliasco: "Sistema a colori a rischio con le nuove varianti"

La suddivisione dell’Italia in fasce di diverso colore per quanto riguarda la circolazione di Sars-CoV-2 potrebbe essere messa in crisi dall’arrivo delle nuove varianti del coronavirus. A dirlo in un’intervista rilasciata ai giornalisti de Il Messaggero è Fabrizio Pregliasco, virologo presso l’Università Statale di Milano.

L’esperto ha spiegato che il sistema dei colori, così come costruito adesso, potrebbe non bastare contro il diffondersi delle mutazioni del virus, che nel caso di quella ingese sembra essere addirittura più contagioso forse del 70-80%. “Siamo sì in una condizione di stabilità, ma con alcuni parametri che tendono al peggio” – queste le parole di Pregliasco.

Il virologo ha fatto presente, comunque, che rispetto ad altri Paesi vicini l’Italia sta tenendo bene, in quanto il numero dei contagi non sta crescendo a dismisura e in maniera incontrollata. Secondo Pregliasco la situazione tra qualche settimana potrebbe peggiorare, per questo è importante tenere alta la guardia. Il peggioramento è dimostrato, secondo l’esperto, anche dal fatto che alcune regioni come la Ligura hanno cambiato fascia di rischio, entrando in zona arancione. Alcuni comuni sono diventati addirittura zona rossa, proprio a causa dell’esplodere delle nuove varianti.

Fabrizio Pregliasco: “Vaccini utili contro varianti”

Il virologo della Statale di Milano ha spiegato che l’effetto delle misure di contenimento adottate durante il periodo natalizio sta ormai scemando, anche se il sistema ha retto bene almeno fino a questo momento. Se le nuove varianti dovrebbero diffondersi a ritmo sostenuto sarebbe quindi necessario rivedere i parametri dei colori delle regioni. Pregliasco ha poi rassicurato la popolazione, affermando che i vaccini sono utili anche contro le varianti del Covid-19.

“Per quanto possibile, è necessario velocizzare la vaccinazione” – così dice senza giri di parole Fabrizio Pregliasco a Il Messaggero. Per quanto riguarda le mutazioni del Sars-CoV-2 a preoccupare gli esperti non è la questione se siano o meno resistenti al vaccino, ma appunto la loro elevate contagiosità rispetto al ceppo originario, quello cosiddetto di “Wuhan”.

Intanto nelle ultime 24 ore nel nostro Paese si sono stati registrati 13.523 nuovi casi di Covid-19 e 311 morti, un numero quest’ultimo in calo rispetto ai giorni scorsi ma che rimane molto alto. Per questo è necessario continuare a seguire le regole anti contagio previste dalle autorità. L’emergenza non è ancora finita e il rischio che arrivi una terza ondata potrebbe essere concreto.