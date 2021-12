Il Covid-19 e la relativa variante Omicron adesso fanno davvero paura. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 78.313 nuovi casi di contagio e, purtroppo, torna a salire il numero dei morti, che nella giornata odierna ammonta a 202. Numeri che non si vedevano da tempo e che cominciano a destare una certa preoccupazione anche tra gli esperti. Sale anche il numero dei ricoveri ordinari per Covid, che nella giornata appena trascorsa ammontano a 366. Sale anche il numero dei ricoverati nelle terapie intensive di + 19 unità.

Le autorità sono preoccupate, anche perchè ad oggi due milioni e mezzo di persone sono in quarantena in quanto contatti stretti di persone risultate positive al virus Sars-CoV-2. Domani si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico per valutare la riduzione della quarantena per le persone vaccinate con la terza dose, che potrebbe passare dagli attuali 7 giorni, ad un massimo che varia dai 3 ai 5 giorni.

Tracciamento saltato

Secondo le Regioni il tracciamento dei contatti è completamente saltato, per questo servono nuove misure per regolamentare la quarantena delle persone vaccinate. Domani le Regioni invieranno al Governo un documento nel quale si chiederà l’azzeramento della quarantena per le persone completamente vaccinate, in particolare se queste ultime hanno fatto la terza dose.

Nel frattempo Pfizer ha fatto sapere che in primavera sarà pronto subito un vaccino contro la variante Omicron. Secondo Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, la nuova mutazione sta diventando dominante così come previsto. Ad oggi la percentuale delle persone positive al virus in Italia è del 7,6%.

Tra l’altro nelle ultime 24 ore si registra un altro record, quello dei tamponi effettuati, che sono 1.034.677, cifra che comprende anche i tamponi rapidi. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 5.756.412. I guariti sono 5.020.601. Le persone in terapia intensiva sono 1.145.