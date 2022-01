Archiviata l’elezione del Presidente della Repubblica dopo una settimana di incontri e votazioni, che hanno riportato al Colle Segio Mattarella, il Governo torna a concentrarsi sulla lotta all’emergenza pandemica provocata dal Covid-19. E le regole stanno per cambiare di nuovo, in particolare proprio dal mese di febbraio. L’Esecutivo presieduto da Mario Draghi vuole dare una nuova stretta per quanto riguarda la lotta alla pandemia, ma nello stesso tempo allegerire alcune delle misure prese fino a questo momento.

Nelle prossime ore, molto probabilmente già nella giornata di oggi, dovrebbe arrivare un nuovo decreto emanato dal Consiglio dei Ministri. Tra le novità che Palazzo Chigi si prepara a varara c’è la possibilità di estendere in maniera del tutto illimitata la durata del Super Green Pass per chi ha già fatto la terza dose. Per chi ha la seconda dose si potrebbe invece dare una proroga di sei mesi. Dall’1 febbraio la durata del Super Green Pass passerà infatti da 9 a 6 mesi. E da domani scatteranno anche le multe di 100 euro per i No-Vax over 50 che non hanno ancora adempiuto all’obbligo vaccinale.

Verso proroga mascherine all’aperto

Pare quasi sicuro che il Governo proroghi l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e anche in zona bianca. Dal 15 febbraio i lavoratori over 50 che non avranno adempiuto all’obbligo vaccinale saranno considerati assenti ingiustificati e andranno incontro ad una sanzione che andrà da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro.

Si va anche verso una proroga della chisura delle discoteche, che non dovrebbero aprire neanche almeno fino al prossimo 15 febbraio. La situazione epidemiologica impone difatti ancora prudenza. Da domani il Green Pass, anche “base”, servià per entrare anche nei negozi che vendono merce considerata “non essenziale”.

Nessun obbligo di certificazione invece per entrare in ipermercati, supermercati, farmacia, parfamarcie, negozi di ottica e che vendono alimenti per animali domestici. Resta fermo il divieto di consumare cibi e bevande all’interno delle suddette attività commerciali, come ad esempio negozi di alimentari e vari.