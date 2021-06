Continua a migliorare sempre di più la situazione epidemiologica nel nostro Paese, dove ormai si contano pochissime infezioni al giorno provocate dal coronavirus Sars-CoV-2. Per questo il Governo presieduto da Mario Draghi ha deciso di allentare gradualmente le restrizioni. Lo ha fatto in primis con la riapertura al pubblico delle attività ristorative, come bar, pub e ristoranti, che in questi giorni sono tornati a servire i clienti non solo all’esterno, ma anche all’interno dei propri locali. Anche il coprifuoco notturno, orario in cui le persone devono essere necessariamente a casa, ha subito delle modifiche.

Prima l’orario in cui scattava il divieto di spostamento notturno erano le ore 22:00, poi con l’arrivo della bella stagione è stato spostato alle ore 23:00 mentre da oggi sarà spostato un’ora dopo, a mezzanotte. Il divieto di spostamento notturno sarà sempre valido fino alle ore 5:00 del mattino. Ma vediamo in concreto che cosa si potrà fare e le nuove regole. Innanzitutto il coprifuoco non è in vigore in quelle regioni che si trovano in zona bianca, ma soltanto in quelle gialle.

Verso l’abolizione della misura

Con il coprifuoco a mezzanotte le persone avranno quindi un’ora in più per poter circolare liberamente, senza bisogno dell’autocertificazione. Bisogna come sempre rispettare le misure di sicurezza, come indossare la mascherina e igienizzare frequentemente le mani, oltre a tenere la distanza minima di sicurezza di almeno un metro ed evitare assembramento di qualsiasi natura. Si va comunque verso la normalità.

Dal 21 giugno il coprifuoco dovrebbe essere abolito anche in zona gialla, per cui rimarranno soltanto le regole “base” di convivenza con il coronavirus. Mascherine e distanziamento saranno i protagonisti dell’estate 2021, e almeno fino a quando tutta la popolazione non sarà stata immunizzata con il vaccino anti Covid-19.

La somministrazione del siero continua a spron battuto in tutto il Paese. L’obiettivo è quello di immunizzare la maggior parte delle persone entro la fine dell’estate o l’inizio dell’autunno, questo anche per poter evitare un quarta ondata di contagi, che costringerebbe il Governo a introdurre nuove restrizioni.