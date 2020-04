Cosa ne pensa l’autore

Pas Valentino - Credo sia discutibile il metodo utilizzato per creare maggior adesione e partecipazione nella popolazione al rispetto delle misure di contrasto al contagio. E' giusto affidarsi al senso civico delle persone, meno alla strumentalizzazione (anche se per buoni fini) delle immagini strazianti del ricovero causato dalla malattia. La sensibilizzazione passa attraverso la comprensione, non per forza attraverso la paura.