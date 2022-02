La prossima settimana cambieranno nuovamente le regole anti Covid in Italia. La situazione epidemiologica è in netto miglioramento, anche se i numeri sono ancora importanti. Ma il Governo sta decidendo di abolire alcune delle norme che erano state introdotte alla fine del 2021 per contenere il rischio contagio. L’Esecutivo a fine gennaio 2022 ha prorogato l’obbligo di indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso per altri 10 giorni, ma dall’11 febbraio le regole cambiano.

Da quella data cadrà l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi aperti. Il dispositivo di protezione individuale dovrà essere indossato soltanto al chiuso, ma ad esempio non si utilizzerà quando si mangia o si beve. Dall’11 febbraio è stata poi disposta nuovamente l’apertura delle discoteche, settore quest’ultimo che è stato fortemente penalizzato dall’emergenza pandemica, con i gestori che hanno dovuto chiudere i battenti prima di Natale.

Green Pass illimitato

Da domani 7 febbraio il Green Pass Covid diverrà illimitato per chi avrà fatto la terza dose, oppure per chi ha fatto la seconda dose e poi è guarito dalla malattia. Sempre dall’11 febbraio nelle discoteche all’aperto servirà sempre il Super Green Pass per entrare, ma si potrà ballare senza l’ausilio della mascherina.

Il Green Pass sarà l’unica misura che sarà mantenuta, al momento non è dato sapere fino a quando, ma sicuramente il pass vaccinale sarà richiesto per entrare nelle attività anche oltre la data del 31 marzo 2022, giorno nel quale dovrebbe cessare lo stato di emergenza pandemica. Possibile che per quella data qualcosa in questo senso venga rivista.

Nel frattempo gli psichiatri hanno lanciato l’allarme proprio per quanto riguarda l’abbandono dell’obbligo della mascherina anche all’aperto. “Soprattutto chi soffre d’ansia non la toglierà, trasformandola in una rassicurante e protettiva ‘coperta di Linus’ che segna il confine tra noi e il resto del mondo” – così affermano Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della Società Italiana di Psichiatria (SIP).