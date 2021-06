Covid-19, Andrea Costa: "Ok a proroga dello stato di emergenza per alcuni mesi"

In questi giorni il Governo italiano sta discutendo una serie di misure per cercare di far fronte come sempre all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Covid-19. La situazione nel nostro Paese in questi mesi è nettamente migliorata, questo grazie anche alla campagna vaccinale, che sta proseguendo spedita anche tra i giovani. Ci sono come sempre morti e contagiati dal Covid-19, ma il peggio, forse, sembra essere passato. Non per questo però bisogna abbassare la guardia contro un virus subdolo, che presenta anche numerose varianti. Per questo l’Esecutivo sta pensando di allungare ulteriormente il periodo dello stato di emergenza.

Quest’ultimo adesso scade il prossimo 31 luglio, ma verosimilmente sarà portato avanti almeno fino alla fine dell’anno, quindi al 31 dicembre. Per il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, si tratta di una decisione che può andare bene. “Noi tutti ovviamente vogliamo uscire dallo stato di emergenza, ma e’ chiaro che lo stato di emergenza permette di avere una struttura commissariale che ci consente di gestire il piano vaccinale con un’efficienza maggiore” – così ha affermato Costa parlando a Restart 264 su Cusano Italia TV.

Costa: “Vedere cosa succederà in autunno”

Inoltre c’è anche da vedere come si comporterà il Sars-CoV-2 nei prossimi mesi. In queste settimane anche in Italia ha cominciato a circolare la variante “indiana” del Covid-19, soprannominata mutazione “Delta”. Si tratta del ceppo di coronavirus Sars-CoV-2 scoperto per la prima volta in India, e su questa mutazione sono in corso i relativi studi.

Il ceppo in questione è almeno del 60% più contagioso di quello “Alpha”, ovvero la variante “inglese”. Secondo Costa bisogna verificare che cosa succederà nei mesi di settembre-ottobre. Secondo alcuni esperti i contagi da Covid infatti potrebbero già aumentare alla fine dell’estate, anche se l’ondata potrebbe essere più contenuta.

Per questo il Sottosegretario crede che sia utile prolungare lo stato di emergenza, almeno fino a quando non “sarà completato l’obiettivo dell’immunità di gregge”. “E’ importante uscire dallo stato di emergenza. Sarebbe un segnale fondamentale per il Paese, per i cittadini e significherebbe un ulteriore segnale di ritorno alla normalita” – queste sono le parole che Costa ha pronunciato durante la sua intervista.