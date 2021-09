“Il governo ritiene di poter togliere alla gente diritti fondamentali, neppure civili o politici, ma umani, come quello di accedere a un ospedale o a una lezione universitaria, e considera la cosa irrilevante, tanto da non far sentire una parola per dire almeno che è preoccupato e dispiaciuto di doverlo fare, e senza prendersi la responsabilità di rendere obbligatorio per legge il vaccino, misura con cui io, sia pure non senza dubbi, alla fine sarei d’accordo”. Queste sono le parole di Alessandro Barbero, docente di Storia Medievale presso l’Università del Piemonte Orientale, che nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, spiegando la sua posizione.

Il docente, volto noto nel mondo della cultura e della divulgazione italiana, è tra i firmatari di un appello promosso da 300 docenti universitari italiani che si dicono contrari all’utilizzo del Green Pass per poter entrare negli atenei italiani. Gli studenti, come da regolamentazione anti pandemia, dovranno quindi essere muniti della “certificazione verde” per poter entrare in ateneo e seguire le lezioni su tutto il territorio nazionale. Per Barbero tutto questo è inaccettabile.

Barbero: “Nessun dibattito pubblico”

“Vivere in un Paese in cui non si può salire su un treno o entrare in un ufficio pubblico o andare all’università se non si possiede un pezzo di carta che però non è assolutamente obbligatorio, è surreale e inquietante. Chi si preoccupa di questa violazione dei diritti magari esagera, e io sarei ben contento di discutere con chi pensa che nella situazione che stiamo vivendo si tratti di preoccupazioni troppo astratte. Invece tutto questo avviene senza un dibattito pubblico equilibrato, e in mezzo alla canea degli insulti da una parte e dall’altra, e questo è addirittura terrificante” – così ha spiegato Alessandro Barbero ai giornalisti.

Negli scorsi giorni il docente, dopo aver firmato l’appello, è stato attaccato da molti esponenti del mondo pro-vax ma anche da altre personalità. Il rettore dell’Università del Piemonte Orientale ha preso le distanze dall’appello firmato dal docente, specificando però che ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero. Il professor Barbero ci ha tenuto a specificare che lui è vaccinato contro il Covid e che nel documento firmato non si parlava assolutamente dell’utilità o meno dei vaccini contro il Sars-CoV-2.

Quello del Green Pass è un argomento che sta dividendo sempre di più l’opinione pubblica, ma anche la politica. Il Governo presieduto da Mario Draghi è intenzionato ad estendere l’obbligo del Pass Covid-19 anche ai lavoratori statali e del privato, fino ad arrivare ad un eventuale obbligo vaccinale per tutti i cittadini. Su questo fronte però non c’è ancora nulla di sicuro.