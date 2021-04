Covid-19, 37 positivi e 100 bambini in quarantena dopo un focolaio in un asilo

Il Covid-19 continua a non mollare la presa, specialmente nel nord del nostro Paese, dove ancora si registrano dei focolai importanti di coronavirus. Si pensi ad esempio a quanto sta succedendo a Edolo, in provincia di Brescia, dove 37 persone di un asilo sono state trovate positive al Covid, mentre altri 100 bambini sono in quarantena fiduciaria in attesa di essere sottoposti a tampone.

Il paese è piccolo e la situazione abbastanza esplosiva. Al momento non è dato sapere da dove abbia avuto origine il focolaio, si pensa che ci sia stata una festa di compleanno in una casa del posto, ma tutto questo ha bisogno di ulteriori accertamenti.

Gli abitanti di Edolo adesso sono preoccupati che il contagio possa dilagare. Per questo il sindaco Luca Masneri ha fatto una diretta Facebook nelle scorse per informare su quanto sia delicata la situazione nel comune da lui presieduto. Il primo cittadino fa sapere che tutto è partito da tre contatti primari, ovvero due bambini e un educatore trovati positivi. Poi da qui sono state trovate positive altre 14 persone e 16 nella giornata di ieri 22 aprile. Il totale degli attualmene positivi al Covid è quindi 37, anche se i numeri potrebbero aumentare.

Rischio zona rossa

L’asilo in cui sono stati trovati i positivi è stato chiuso in via delprecauzionale e gli ambienti sottoposti a sanificazione. Per quanto riguarda la presunta festa di compleanno da cui sarebbero partiti i contagi neanche il sindaco si sbilancia. “Ho ricevuto diverse segnalazioni al riguardo. Non so se qualcuno ha, in maniera del tutto inopportuna e non autorizzata, fatto una cosa così superficiale” – così ha detto Masneri alla stampa nazionale.

Il primo cittadino fa inoltre sapere un altro dato preoccupante che emerge dalle analisi effettuate sui campioni di virus prelevati dai contagiati: in uno dei soggetti è stata infatti riscontrata una delle varianti attualmente in circolazione, anche se non è stato specificato ancora quale di esse sia. Ci sarà bisogno quindi di ulteriori test.

“In questo caso, la presenza di una variante impone l’applicazione di un protocollo sanitario. Tutti e cento i bambini della scuola saranno posti in quarantena e non potranno uscire” – così riferisce il primo cittadino. Il comune, se i casi dovessero aumentare nei prossimi giorni rischia di finire in zona rossa. “Provo rammarico, delusione e vergogna quando si deve arrivare a esercitare la forza pubblica perché non c’è da parte di una minoranza la responsabilità di comprendere i doveri verso tutta la comunità” – così conclude la sua intervista il sindaco di Edolo, Luca Masneri.