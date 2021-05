Incidente sul lavoro ad Amandola, in provincia di Fermo, dove tre operai pugliesi sono caduti nel vuoto in seguito al cedimento strutturale del tetto di un edificio. Il crollo è stato parziale, ma ciò non ha impedito che la copertura travolgesse gli operai, tutti di origine pugliese. Nessuno è morto, ma tutti e tre sono rimasti feriti seriamente. Di loro, due hanno riportato fratture, mentre il terzo è stato trasferito all’ospedale di Ancona con l’elisoccorso.

Al momento sono al vaglio degli investigatori le cause dell’incidente. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, gli operai, impiegati con una ditta di Manfredonia (Foggia), stavano lavorando alla realizzazione di un progetto di socisl housing che comprende la realizzazione di alloggi per i terremotati. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso e ad ascoltare i testimoni che si trovavano nel cantiere.

Un crollo improvviso

Il cedimento del tetto dell’edificio è avvenuto quindi all’improvviso. Gli operai non hanno potuto far nulla per evitare di cadere giù. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto anch’essi ad effettuare i rilievi statici sulla struttura e a mettere in sicurezza l’area.

Per motivi di sicurezza la zona dell’incidente è stata transennata, questo fino a quando le autorità non avranno eseguito tutti gli accertamenti del caso, anche per cercare di comprendere la dinamica dell’accaduto. Saranno gli organi inquirenti a chiarire l’accaduto e a stabilire eventuali responsabilità.

Sono giorni drammatici per il nostro Paese, in quanto nelle ultime ore molte persone hanno perso la vita sul posto di lavoro. L’ultimo incidente, purtroppo mortale, accaduto in ordine di tempo risale alla mattina del 6 maggio, quando un operaio 46enne è morto schiacciato mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa bergamasca. L’uomo è stato schiacciato da un pezzo di cemento caduto da una gru.