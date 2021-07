Siamo a Minori, in zona Rorricella dove da settimane sono in corso dei lavori per il rinforzo della sede stradale, dopo un rovinoso crollo. Intorno alle 14, il camion con braccio gru che eseguiva i lavori si è ribaltato, scaraventando l’operaio che guidava il mezzo sulla sottostante scogliera.

L’uomo è vivo ma politraumatizzato. Si trova in condizioni critiche anche se, al momento dei soccorsi, non è stato giudicato in imminente pericolo di vita.

Le operazioni di recupero del ferito

Per recuperare il ferito, data la criticità della zona, è stato necessario l’impiego di un elicottero e di un’imbarcazione. L’operaio era sul carrello calato sotto la sede stradale, in una zona molto pericolosa. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e sanitari del 118 con ambulanze e un elicottero.

A bordo di quest’ultimo, un tecnico del Centro nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania che ha consentito di sbarcare sulla scogliera un medico e un infermiera per prestare le prime cure all’operaio precipitato che pilotava il mezzo. L’operaio è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Increduli i bagnanti di Minori, che hanno assistito alle drammatiche scene e che, coralmente, pregano affinché l’uomo si salvi.Il traffico, al km 34+200 della Ss163, è andato in tilt, con le auto incolonnate e i passeggeri affacciati alla ringhiera per assistere

Alle 14:35 a soccorrere l’uomo è giunta un’eliambulanza 118 di Salerno con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che ha permesso di sbarcare sul posto medico ed infermiere e prestare le prime cure all’operaio precipitato; alle 15.10 sono iniziate le manovre per issare l’uomo col verricello, che si sono rivelate particolarmente difficili. Soltanto dopo diversi tentativi l’uomo è stato imbracato e portato a bordo dell’elicottero. L’uomo è quindi stato trasferirlo d’urgenza all’Ospedale “Ruggi” di Salerno, in condizioni critiche.Ale ore 15.15, il Comune di Maiori ha comunicato che la strada è momentaneamente interrotta e ha raccomandato di non convergere verso la zona interessata per non intralciare gli interventi di rimozione del mezzo che è rimasto in equilibrio precario.