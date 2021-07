Ha insultato e minacciato i passanti, poi, in preda ad una furia cieca e ingiustificata, ha cominciato a prendersela con il suo cagnolino che aveva con sè, lanciandolo in mare e sottoponendo il fido a indicibili torture fisiche. Una scena straziante e orribile quella a cui hanno assistito alcuni bagnanti sulla spiaggia di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, dove un soggetto ha cominciato ad andare in escandescenza senza motivo. Per il povero animale non vi è stato nulla da fare.

Erano troppo i gravi i traumi subiti durante le violenze dell’uomo. Diversi presenti hanno lanciato l’allarme, chiamando immediatamente il numero unico delle emergenze 112. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri di Scalea, insieme ai colleghi del Corpo Forestale e alla Polizia Municipale. All’arrivo delle forze dell’ordine per il cane non vi era più nulla da fare. L’uomo è stato bloccato e denunciato per maltrattamenti contro gli animali.

Comune si costituirà parte civile

Adesso il comune di Praia a Mare ha deciso di costituirsi parte civile nel processo penale che l’uomo dovrà affrontare. “Un fatto sicuramente sconvolgente, soprattutto per la modalità, ma purtroppo non sorprendente” – così ha dichiarato alla stampa Piera Rosati, presidente nazionale LNDC Animal Protection.

La Rosati non è neanche stupita dal fatto che ad usare violenza contro l’animale sia stato il suo stesso padrone. “Come succede nelle famiglie, la violenza verso gli animali avviene molto spesso per mano di quelli che invece dovrebbero prendersi cura di loro e amarli. Per questo motivo è molto importante fare i dovuti controlli pre e post-affido quando si dà un animale in adozione “– così ha aggiunto la Rosati parlando alla stampa nazionale.

Nelle prossime ore dovrebbero conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Praia a Mare. Per motivi di privacy le generalità dell’uomo non sono state rese note. La LNDC Animal Protection ricorda a tutti che gli animali non sono oggetti di cui disfarsi se non si ha più bisogno, o su cui sfogare le proprie frustazioni.