Una terribile tragedia si è verificata nel pomeriggio del 15 settembre in provincia di Cosenza, precisamente sulla strada provinciale che collega Lorica a Cellara, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un trattore. Secondo quanto spiegano i media locali e nazionali, il giovane stava viaggiando insieme al padre sul mezzo pesante, che trasportava legna. Ad un certo punto, all’altezza di una curva, il trattore si è ribaltato per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento.

Il dramma, che ha segnato profondamente la comunità di Cellara, si è verificato proprio sotto gli occhi del papà del giovane, che impotente ha assistito al decesso del figlio. Sul posto sono immediamente arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. I medici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del giovane: sarebbe morto praticamente sul colpo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre il corpo della vittima da sotto al mezzo pesante.

Proclamato lutto cittadino

Al momento i militari dell’Arma stanno indagando su quanto accaduto. Si vuole capire innanzitutto chi guidasse il mezzo pesante al momento del dramma. L’ipotesi che gli inquirenti prendono in considerazione è che il rimorchio, forse a causa del peso della legna, si sia piegato su un fianco trascinando anche la motrice.

Per liberare la strada dal trattore si è reso necessario l’intervento di un’autogru. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore sul tratto stradale in questione, anche perchè le forze dell’ordine hanno dovuto effettuare tutti i rilievi del caso. A Cellara è stato intanto proclamato il lutto cittadino dopo il drammatico incidente costato la vita al 15enne.

“Perdere un figlio è una delle tragedie più brutte che possa capitare a una persona. Un genitore a cui viene a mancare il figlio sarà sottoposto a un dolore immenso che cambierà per sempre la sua vita” – questo è il messaggio che è apparso suo social. I funerali della vittima si sono tenuti nel pomeriggio del 16 settembre.