Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci devono far capire che con questo virus non si deve scherzare. La situazione è seria e non bisogna prenderla sotto gamba. Contagiarsi con questo patogeno vuol dire, se non si è vaccinati, mettere a rischio la propria vita. Resta importantissimo correre a vaccinarsi per evitare quanto meno le conseguenze serie apportate dalla malattia Covid-19.