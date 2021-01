Ieri sera, sabato 16 gennaio 2021, in via Piave, a Corsico, nel Milanese, si è verificato un terribile incidente. Due coniugi, un uomo di 60 anni e sua moglie di 59, viaggiavano a bordo della loro auto, una Fiat 600, per rientrare nella loro abitazione, quando sono stati travolti da un veicolo, sopraggiunto ad alta velocità, dopo aver ignorato la segnaletica stradale, il cui conducente è fuggito, senza prestare soccorso.

L’uomo è morto, mentre sua moglie, pur non essendo in pericolo di vita, versa in gravi condizioni. I carabinieri di Corsico sono ora al lavoro, per indagare sull’accaduto.

Le prime ricostruzioni dei carabinieri di Corsico

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri di Corsico, una BMW proveniente da via Vittorio Veneto, ha attraversato l’incrocio ad alta velocità, ignorando completamente la segnaletica, per poi impattare violentemente contro l’auto dei due coniugi. Sono stati i residenti della zona, dopo aver sentito il rumore dello schianto, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorritori dell’Azienda Regionale Emergenza urgenza, con 4 equipaggi, su 2 autoambulanze e 2 automediche, oltre ai vigili del fuoco di Milano e ai carabinieri della compagnia di Corsico.

Il 60enne, già in arresto cardiaco, è stato trasportato all’Humanitas di Rozzano, dove è deceduto poco dopo per le ferite riportate, mentre la moglie, trasportata al Niguarda, non è in pericolo di vita, pur versando in gravi condizioni. Nella via dove è accaduto il tragico incidente non ci sono telecamere di videosorveglianza ma i testimoni oculari hanno descritto l’auto pirata ed ora i carabinieri sono sulle tracce del presunto responsabile e di un’altra persona che sarebbe in auto con lui.

Le parole del figlio delle vittime

In un gruppo Facebook, il figlio della coppia, ha pubblicato la foto dell’auto su cui i suoi genitori viaggiavano, ridotta in lamiere, scrivendo: “Mi avete rovinato la vita, ma state tranquilli che vi ritroverò”, aggiungendo che il pirata ha preso in pieno l’auto dei suoi genitori, a una velocità folle, senza rispettare le segnaletiche, uccidendo il padre , ma la cosa ancora più vergognosa è che è scappato via, insieme al suo amico, senza chiamare i soccorsi.

Il giovane scrive di essere a conoscenza di altri particolari circa l’identità del presunto responsabile e intanto le indagini proseguono. Il ragazzo ha raccontato di aver salutato poco prima il padre che era andato a festeggiare il compleanno del nipote. Un fiume in piena, il suo post, che si conclude con una raccomandazione per chi si mette al volante: “State attenti quando guidate. Ci vogliono mille riflessi. E’ un attimo e tutto finisce”.