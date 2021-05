Corpo di un anziano rinvenuto semi-carbonizzato davanti al cassonetto dei rifiuti

La cittadina di Chioggia, in provincia di Venezia, è sotto choc per quanto avvenuto nella giornata di oggi 8 maggio, quando il cadavere di un uomo semi-carbonizzato è stato rinvenuto nei pressi di un cassonetto della spazzatura. La vittima aveva 83 anni ed è del posto. Al momento la sua identità non è stata rivelata, questo anche per la delicatezza della vicenda.

Per i carabinieri, che indagano sul caso, l’uomo si sarebbe tolto la vita, circostanza questa che sarebbe confermata anche da alcuni filmati ripresi dalle videocamere della zona. L’allarme è scattato attorno alle 6:30 del mattino.

Alcuni residenti hanno notato del fumo provenire dai pressi del cassonetto, che stava prendendo fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Proprio dopo aver domato l’incendio i Vigili del Fuoco si sono accorti che a terra c’era il corpo dell’uomo senza vita. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso.

Non si esclude nessuna pista

Gli investigatori non escludono nessuna pista e stanno continuando le indagini per capire che cosa sia avvenuto. Come già detto pare si tratti suicidio. Sul posto sono intervenuti anche i medici del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’83enne. I Vigili del Fuoco hanno evitato che l’incendio si propagasse agli altri cassonetti.

Per dare man forte ai colleghi dell’Arma, sul luogo del macabro ritrovamento sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato in via Papa Giovanni XXIII. Sono ancora pochi i particolari che si hanno su questa tragedia: altre informazioni saranno rese note sicuramente a breve da chi indaga.

Purtroppo non è il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese. Ogni anno sono molte le persone che decidono di farla finita, e per questo le autorità informano i cittadini che sono a disposizione in ogni città degli appositi centri di aiuto per chi si trova in difficoltà, specie in questo delicato periodo segnato dalla crisi economica e sociale provocata dalla pandemia.