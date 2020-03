Coronavirus: suore convertono il lavoro, dal ricamo alle mascherine

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - La mascherina è diventata il "fai da te" più praticato in questo tempo. Non hanno la resistenza o la qualità di quelle sanitarie ma, come si dice dalle mie parti, "piuttosto di niente è meglio piuttosto". E c'è anche chi non le può o non le sa fare. Complimenti alle suore e a quanti si danno da fare per soccorrere gli altri.