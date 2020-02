Coronavirus: salgono a 14 i casi di contagio in Lombardia, 2 in Veneto

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - C'era da aspettarsi che la diffusione del Coronavirus avvenisse anche in Italia. È bene ricordare, però, che il Coronavirus, se preso in tempo, non conduce necessariamente alla morte. In questo momento, non occorre fare dell'allarmismo: piuttosto, è bene adoperare tutte le misure igieniche più elementari, quali quella di lavare le mani frequentemente.